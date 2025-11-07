Deiulemar – MPS condannata a risarcire oltre 1,5 milioni in primo grado

Ai creditori del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.,

I Curatori informano la massa creditoria di un significativo e positivo sviluppo nell’ambito dei giudizi intrapresi contro gli istituti bancari coinvolti nel dissesto finanziario della società.

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dott.ssa VALENTINA VITULANO ha emesso in data 05/11/2025 una sentenza di primo grado che condanna la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.PA. al risarcimento di Euro 1.591.885,28, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui prossimi sviluppi.