Deiulemar – Il 7 gennaio la vicenda del crack a “Fuori dal coro” su Rete 4

Il caso Deiulemar torna alla ribalta nazionale. Stavolta ad occuparsi del crack da quasi un miliardo di euro che ha mandato gambe all’aria 13mila famiglie è la trasmissione condotta da Mario Giordano “Fuori dal Coro”, in onda il martedì su Rete 4. Domani sera ci sarà infattii uno spazio dedicato al fallimento dell’ex colosso armatoriale torrese, con un servizio giornalistico fatto di testimonianze e particolari della vicenda, oltre ad un collegamento in diretta dalla Casa del Combattente in Villa Comunale grazie al quale gli obbligazionisti presenti spiegheranno il loro dramma e le varie tappe del caso. Sarà insomma un’altra occasione per dare spazio ad un fallimento troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica, ma che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie e l’economia di Torre del Greco.