Deiulemar – I risparmiatori lamentano carenza di informazioni, l’avv. Palomba fa chiarezza: “Ecco le novità”

“Ho letto dei post in cui alcuni creditori si lamentano che il cdc da tempo non fornisce più alcuna informazione sullo stato della procedura fallimentare.

Vorrei innanzitutto ricordare che l’ultimo riparto risale solo a qualche mese fa, tanto è vero che il mio studio è ancora impegnato nella consegna degli assegni.

Inoltre, che io posso riferire sull’attività del fallimento SDF del cui CDC faccio parte e non anche di quella di DCN, il cui CDC è composto da altre persone.

Ciò premesso vi porto a conoscenza di quanto c’è di nuovo da sapere:

1. attualmente il nostro fallimento è privo di Giudice Delegato che è stato spostato in altro ufficio; il nuovo prenderà servizio nei prossimi giorni;

2. di recente sono stati ritrovati un altro centinaio di pastori del famoso presepe; sono in corso le stime che una volta pronte verranno pubblicate sul sito del Fallimento.

Per quanto riguarda le udienze dei trusts, invece, vi ricordo che c’è un provvedimento di riserva e che dobbiamo dunque attendere che venga sciolto, lo stesso vale per la causa contro la banca maltese.

Tutto il resto è attività di DCN e le informazioni vanno rivolte a quel CDC.

Per quanto riguarda la Svizzera, infatti, le due curatele hanno chiarito, d’intesa con il presidente della sezione, che SDF deve astenersi da qualsiasi iniziativa per non ostacolare quelle che ha in corso DCN”. Cosi via social l’avvocato Augusta Palomba, membro del comitato dei creditori SDF.