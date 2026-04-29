Deiulemar – Dichiarato esecutivo il decimo riparto

La Curatela informa i creditori della procedura concorsuale, che il G.D. ha dichiarato esecutivo il riparto X.

Si informa, inoltre, che l’aggiornamento delle anagrafiche verrà sospeso a partire dal giorno 12/05/2026 per consentire l’estrapolazione degli elenchi di bonifici e assegni, e poi proseguito a conclusione di detta estrapolazione.

Pertanto, eventuali modifiche di anagrafiche, non ancora pervenute, verranno lavorate in data successiva alla estrapolazione di detti file e quindi in data successiva al riparto.

Una volta estrapolati i file questi verranno trasmessi all’Istituto di Credito competente per i relativi bonifici e per la stampa degli assegni circolari.