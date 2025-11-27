La Curatela SDF comunica che, con provvedimento in data di oggi, il Sig. Giudice delegato, Dott.ssa Magliulo, ha autorizzato il deposito del progetto del settimo riparto parziale, che prevede la assegnazione ai Sigg. Creditori, all’esito degli adempimenti di legge, della somma di € 10.000.000 (dieci milioni).
La Curatela precisa che tale importo non comprende il ricavato della vendita dei beni acquisiti a seguito della nota transazione 70/30, la cui stime sono in corso di completamento.
Cronaca
Deiulemar – Depositato settimo progetto di riparto da 10 milioni di euro
La Curatela SDF comunica che, con provvedimento in data di oggi, il Sig. Giudice delegato, Dott.ssa Magliulo, ha autorizzato il deposito del progetto del settimo riparto parziale, che prevede la assegnazione ai Sigg. Creditori, all’esito degli adempimenti di legge, della somma di € 10.000.000 (dieci milioni).
Cronaca
YouTube
RSS