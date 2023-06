Deiulemar – Avv. Palomba: “Nuovo incontro negoziato trust, rifiutata la proposta dei Della Gatta”

“Questa mattina si è tenuto un nuovo incontro per il noto negoziato (70 – 30) dinanzi al Presidente della sezione tra la Curatela SDF e gli avvocati della famiglia Della Gatta e quelli dei loro trustee.

La famiglia Della Gatta ha formulato una proposta che la Curatela ha respinto, dichiarando di poter esprimere parere favorevole (salva ovviamente ogni decisione del CDC) soltanto a proposte che prevedano un immediata consegna del 70% di tutti i beni, con la possibilità di procedere immediatamente alla distribuzione del contante.

Le controparti hanno detto che daranno una risposta nei prossimi giorni.

Non sono stati fissati nuovi incontri e non ci saranno altri rinvii delle cause che sono in corso, a meno che la proposta della Curatela non venga accettata”. Così via social l’avv. Augusta Palomba.