David di Donatello a Marco Perna, Palomba: “Un premio che rende lustro alla nostra città”

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale di Torre del Greco, il mio più vivo apprezzamento al nostro concittadino Marco Perna che si è aggiudicato il premio “David di Donatello” – per la migliore acconciatura – per il film “Freaks Out”. Un riconoscimento prestigioso ed importante che rende merito alla sua attività professionale – svolta nel corso degli anni – con profondo spirito di servizio e di dedizione, oltre che con rinomata maestria ed esperienza. Il conseguimento del premio nazionale, rende particolare lustro alla nostra città che riafferma, ancora una volta, sul panorama nazionale la qualità delle proprie eccellenze territoriali. Un bel momento di soddisfazione per l’intera comunità“.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.

La cerimonia di premiazione – presentata da Carlo Conti – che ha, oltretutto, siglato la 67ma Edizione dell’Oscar italiano, si è tenuta martedì 03 Maggio, a Roma, direttamente negli Studi di Cinecittá.