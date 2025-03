Dalla Spagna all’Italia con la droga nascosta tra la frutta: due arresti

I poliziotti della Squadra mobile di Catania hanno arrestato due persone in flagranza di reato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall’ingente quantitativo.

Attraverso l’attività d’indagine preventiva, gli investigatori hanno appreso che un autoarticolato carico di droga sarebbe arrivato in città dalla Spagna.

Mediante il monitoraggio della rete stradale, gli agenti hanno individuato il camion che trasportava, solo in apparenza, casse di frutta.

Il mezzo è stato quindi fermato all’altezza della direttrice autostradale Messina-Catania per gli accertamenti necessari. L’uomo di 49 anni che era alla guida e la 50enne che lo accompagnava, sin dalle fasi iniziali dei controlli, si sono mostrati nervosi.

Sono serviti alcuni mezzi meccanici per rimuovere dal cassone diversi bancali di frutta. Era questo l’espediente per celare 12 casse in legno piene di agrumi e droga. All’interno infatti, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato quasi 250 chili di marijuana e oltre 30 di hashish divisi in confezioni termosaldate di cellophane.

Per la coppia si sono aperte così le porte del carcere catanese di piazza Lanza.