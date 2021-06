Dal Premio la Ginestra d’Oro al Centenario della nascita di Antonio Madonna. I cinquant’anni del Centro d’Arte Mediterranea

Una raccolta straordinaria di documenti, immagini e filmati per ripercorrere mezzo secolo di attività del più longevo circolo culturale di Torre del Greco.

La rassegna celebrativa “Dal Premio la Ginestra d’Oro al Centenario della nascita di Antonio Madonna. I cinquant’anni del Centro d’Arte Mediterranea, 1970 – 2020” vede la luce con quasi un anno di ritardo, a causa della pandemia legata al COVID-19 ma promette di essere un appuntamento indimenticabile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, non è solo celebrativo. Al contrario, uno dei principali obiettivi della manifestazione è di offrire una panoramica della recente storia locale, senza trascurare il contesto sociale e artistico, nazionale ed internazionale, cui il CAM ha sempre sempre guardato nel corso della sua storia.

Di conseguenza, i documenti raccolti rievocano il sentire di cinque decenni. Si va dal clima partecipativo e sicuramente non semplice degli anni ’70 alle “grandi firme” degli anni ’80, passando per gli esaltanti anni ’90 e le grandi crisi del primo decennio del XXI secolo fino a giungere ai giorni nostri.

Perché l’arte e la cultura, cardini della vita del Centro, rappresentano una formidabile chiave di lettura per comprendere non solo Torre del Greco, ma anche la storia delle profonde traformazioni sociali che abbiamo vissuto negli ultimi cinquant’anni.

La mostra, che verrà inaugurata sabato 3 luglio, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00 esclusa la domenica.

Per info e contatti: 081.881.59.21 – info@centrodartemediterranea.it