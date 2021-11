Da Portici a Torre Annunziata, domani la Corsa per la Pace Napoli – Pompei”

Si svolgerà domenica 28 Novembre p.v. la ventisettesima edizione della gara podistica “Corsa per la Pace Napoli – Pompei”, promossa dall’ A.S.D. MOVIMEN TO SPORTIVO BARTOLO LONGO.

La competizione, con partenza alle ore 8.30 dal Capoluogo campano – Piazza Plebiscito – si concluderà con l’arrivo nella città degli scavi, in Piazza Bartolo Longo ed attraverserà i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, per divulgare un messaggio di solidarietà e di promozione della Pace Universale anche attraverso lo sport.

Così, in considerazione dello svolgimento della gara, ed in previsione dell’attraversamento dei centri urbani, a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli, a con determinazione n. 536 del 24.11.2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione veicolare nel tratto stradale interessato, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4919 del 25 Novembre 2021 con cui si istituisce in: