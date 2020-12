Napoli – Da oggi la stazione di Piazzale Tecchio si chiamerà “Mostra Maradona”

EAV – Ente Autonomo Volturno srl insieme a Regione Campania e SSC Napoli hanno realizzato nella stazione MOSTRA della storica ferrovia Cumana, l’opera dal titolo “Forza Napoli Sempre”.

La realizzazione dell’opera che raffigura calciatori, allenatori, stadi e trofei vinti dala SSC Napoli è stata coordinata a titolo gratuito da Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, con il contributo della Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con l’Archivio Carbone per il recupero delle foto storiche e con Il Napolista per aneddoti e momenti particolari riguardo alle scene, cui fanno riferimento i codici QR presenti sull’opera.

Un esteso omaggio ai personaggi e ai luoghi iconici della storia azzurra, con uno specifico accento su Diego Armando Maradona come Re del Calcio universale.

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli e Unioncamere Campania Ciro Fiola ha inaugurato unitamente a patron del calcio Napoli Aurelio De Laurentis, al presidente dell’EAV Umberto De Gregorio e al vice presidente vicario della CCiAA Fabrizio Luongo i murales che raccontano

la storia del calcio Napoli fino ai giorni nostri.

La stazione Cumana di piazzale Tecchio a Napoli (fuorigrotta) conosciuta come “Mostra” prenderà il nome oggi di “Maradona”.

Presente anche il calciatore Osimhen che sarà inserito dagli artisti nel grande lavoro di raffigurazione unitamente allo storico presidente Corrado Ferlaino.

Una stazione da visitare! La Camera di Commercio di Napoli che ha contribuito alla realizzazione artistica dell’opera, gestirà tramite l’Azienda Speciale Unica Si Impresa in raccordo con l’ufficio stampa del Palazzo della Borsa i monitor di intrattenimento sulle banchine per fornire informazioni a imprese, professionisti, cittadini.