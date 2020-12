Crotone – Napoli: 0-4. Poker allo Scida che proietta gli azzurri nelle zone altissime della classifica

Il Napoli passeggia allo Scida di Crotone, piazzando un poker d’autore con una magia di Insigne (31’), un guizzo di Lozano (58’), un diagonale di Demme (76’) ed un bolide rabbioso di Petagna (91’). Partita senza storia, con gli uomini di Gattuso che hanno il totale controllo del match per tutti e 90 minuti, nonostante una buona partenza del Crotone, che va vicino alla rete con Vulic al 37’, sfiorando il pareggio dopo il gol di Insigne. Bene soprattutto la mediana, con Demme e Bakayoko, a supporto di un ispirato Zielinski (dai sui piedi l’assist per Lorenzo Insigne in occasione del primo gol). La vittoria di oggi proietta il Napoli nelle zone altissime della classifica: azzurri dietro solo Milan e Inter, nonostante una gara in meno ed un punto di penalizzazione.

Il tabellino

Crotone – Napoli: 0-4 (pt 0-1)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (83′ Maksimovic), Mario Rui, Demme, Bakayoko (77′ Lobotka), Lozano (77′ Politano), Zielinski (69′ Mertens), Insigne (77′ Elmas), Petagna. A disp.Meret, Contini, Ghoulam, Fabian Ruiz, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Crotone: Cordaz, Cuomo, Marrone, Luperto, Molina, Petriccione, Benali (36′ Vulic), Pedro Pereira, Reca, Junior Messias, Simy (85′ Dragus). All. Giovanni Stroppa

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 31′ L. Insigne, 58′ H. Lozano, 76′ D. Demme, 90’+1′ A. Petagna

Note: espulso al 48′ Petriccione (C) per doppia ammonizione. Ammoniti Cuomo, Reca, Politano

– PRIMO TEMPO –

1′ – Lozano subito attivo, palla fuori di poco

5′ – ammonito Koulibaly

9′ – destro al volo di Insigne su assist di Petagna, blocca Cordaz

18′ – allungo e cross teso di Lozano, Petagna non ci arriva di pochissimo

24′ – Insigne libera Petagna che in area chiude di sinistro, si oppone Cordaz

31′ – gooooool Insigne!

31′ – numero di Lorenzo che salta a rientrare e tira a giro: gol col marchio d’autore, 1-0!

36′ – entra Vulic per Benali

37′ – inserimento del nuovo entrato Vulic, sinistro in area e gran riflesso di Ospina che ribatte

45′ – ammonito Cuomo

– SECONDO TEMPO –

48′ – espulso Petriccione per doppia ammonizione

53′ – ammonito Pereira

58′ – goooooool Lozano!

58′ – lancio preciso di Insigne per l’inserimento rapido del Chucky che infila il 2-0!

67′ – ammonito Reca

69′ – entra Mertens per Zielinski

76′ – goooool Demme!

76′ – diagonale stretto e preciso di Demme per il 3-0

77′ – entra Politano per Lozano

77′ – entra Lobotka per Bakayoko

77′ – entra Elmas per Insigne

80′ – ammonito Lobotka

83′ – entra Maksimovic per Koulibaly

84′ – ammonito Politano

85′ – entra Dragus per Simy

90′ + 1′ – gooool Petagna!

90′ + 1′ – assist di Mertens per Petagna che chiude sul 4-0

90′ + 3′ – finisce col netto successo azzurro allo “Scida”

Tabellino, foto e cronaca dal sito sscnapoli.it