Foto sscnapoli

Crotone – Napoli 0-4, le pagelle: Insigne immenso, Lozano irresistibile. Sontuoso Demme

OSPINA 6,5: bravo nell’unica vera parata sul tiro di Vulic. Puntuale nelle uscite, fa ripartire l’azione con lanci precisi e intelligenti. Insuperabile

DI LORENZO 6: lascia solo Vulic che impegna Ospina, per il resto non rischia molto. Qualche errore di troppo in uscita, gara onesta. Soldato

MANOLAS 6,5: si limita a tenere la posizione lasciando a Koulibaly uscite ed anticipi. Gli attaccanti calabresi gli creano pochi grattacapi, fa valere fisico e velocità su Simy. Ancorato

KOULIBALY 6,5: l’ammonizione ad inizio gara non lo condiziona, tiene bene il peperino Messias. Non ha paura di rischiare tackle e scivolate, sempre autoritario palla al piede. Imperioso (dall’84’ MAKSIMOVIC s. v.)

MARIO RUI 6: pochi patemi in ripiegamento, solita spinta propulsiva soprattutto nella ripresa. Non arriva spesso sul fondo ma copre bene la fascia. Dinamico

DEMME 7: catalizza la manovra azzurra abbinando qualità e quantità. Alza il ritmo nella ripresa guadagnandosi l’espulsione di Petriccione, sigla il 3-0 con un bel diagonale da fuori di prima intenzione. Sontuoso

BAKAYOKO 6,5: tanti palloni recuperati, argine importante quando il Crotone prova a ripartire. Con le sue lunghe leve lascia pochi varchi. Calamita (dal 77′ LOBOTKA s. v.)

ZIELINSKI 6,5: non trova molti spazi per inserirsi, gioca più lontano dalla porta ma quando si accende si sente. Innesca Insigne sul primo gol con una bella giocata, molto meglio nella ripresa quando gli azzurri dilagano. Jolly (dal 69′ MERTENS 6,5: ottimo impatto sulla gara, funge da regista offensivo confezionando gli assist per le reti di Demme e Petagna. Ispiratore)

LOZANO 7: corre come un ossesso creando sempre i presupposti per qualcosa di importante quando viene lanciato in campo aperto. Sguscia da tutte le parti, realizza la rete che chiude di fatto il match. Irresistibile (dal 77′ POLITANO s. v.)

PETAGNA 6,5: parte bene andando subito vicino al gol, si muove molto dialogando bene con i compagni. Si mette alle spalle le occasioni fallite contro l’Az calando il poker nel finale. Sbloccato

INSIGNE 7,5: la maglia in stile Argentina si vede che lo gasa. Con un eurogol sblocca una partita che fino a quel momento sembrava ingarbugliata. Pennellata d’artista l’assist per il 2-0 di Lozano, grande prova anche di sacrificio quando si abbassa in ripiegamento. Immenso (dal 77′ ELMAS s. v.)