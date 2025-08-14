Oggi come sempre, nei cuori di una città intera, che non vi dimenticherà mai.
Il 14 agosto per l’Italia intera è un giorno particolare. Il 14 agosto del 2018 4 giovani torresi, Antonio, Matteo, Giovanni e Gerardo, persero la vita nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Una tragedia che scosse l’intera comunità torrese. I funerali si celebrarono dopo 3 giorni. La sera precedente uno striscione apparve alla rotonda dell’autostrada.
“Antonio, Matteo, Giovanni e Gerardo…Non è stato il fato, ma lo Stato”.
Questo lo striscione sintetizzava il pensiero di una città sotto choc dopo la tragica morte dei 4 ragazzi torresi . La convinzione di adesso, come allora, è che quanto accaduto non potrà mai essere catalogato come semplice fatalità, ma come un qualcosa che si poteva e si doveva evitare.
YouTube
RSS