Croazia – Il Paese adotta l’euro ed entra nell’area Schengen

Dalla mezzanotte la Croazia è entrata a far parte dell’Eurozona e dell’area Schengen. Il momento storico è stato celebrato a due principali valichi di confine, con la Slovenia e con l’Ungheria, e a un bancomat nel centro della capitale Zagabria.

Per i pagamenti in contanti il periodo di transizione durerà fino al 14 gennaio 2023. Il tasso di conversione è stato fissato a 7,53450 kune croate per 1 euro.