Croazia – Forte terremoto, almeno un morto. Sisma avvertito anche in Italia

Un forte terremoto di magnitudo 6 è stato registrato in Croazia. L’epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, da Trieste all’Abruzzo fino a nord di Napoli. Ci sarebbero gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche ed un bambino morto. Al momento non si hanno notizie di ulteriori vittime.