Cremonese – Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, ottimi Politano e Spinazzola

MILINKOVIC SAVIC 6: quasi mai chiamato in causa seriamente, si fa trovare pronto sulle rare conclusioni della Cremonese, dimostrando sicurezza tra i pali. Attento

DI LORENZO 6,5: sempre propositivo sulla fascia destra, macina chilometri e partecipa attivamente a entrambe le fasi di gioco. Instancabile

RRAHMANI 6,5: guida la difesa con autorità, non commette errori e annulla le iniziative offensive avversarie, in particolare contenendo Vardy. Solido

JUAN JESUS 6,5: buona intesa con i compagni di reparto, gioca una partita senza sbavature e contribuisce al mantenimento della porta inviolata. Affidabile

SPINAZZOLA 7: spinge costantemente sulla sinistra, crea superiorità numerica e cross interessanti. Una spina nel fianco per la difesa grigiorossa. Propositivo (dal 46′ GUTIERREZ 6: interpreta bene la gara, riesce a fare bene sia in ripiegamento che in fase di spinta. Sicuro)

LOBOTKA 6,5: detta i ritmi, recupera palloni e disegna calcio con passaggi precisi e illuminanti, è ovunque. Faro

MCTOMINAY 6,5: lotta in mezzo al campo, fa legna e si inserisce bene, sfiorando il gol in un’occasione. Dai suoi piedi nasce l’azione del 2-0. Incursore

POLITANO 7: sempre nel vivo dell’azione, cerca spesso l’uno contro uno e il tiro in porta. Mette i mezzo i palloni delle due reti azzurre. Arrembante (dall’88’ MAZZOCCHI s.v.)

NERES 6,5: gioca a ritmo più compassato ma con la solita vivacità nel cercare guizzo giusto. Prova sempre a saltare l’uomo, finisce in riserva. Imprevedibile (dal 73′ BUONGIORNO s.v.)

HOJLUND 8: Il migliore in campo, autore della doppietta decisiva con due reti da bomber di razza opportunista. Immarcabile per Baschirotto e Bianchetti, dimostra un cinismo e una potenza fisica impressionanti. Inarrestabile (dall’88′ LUCCA s.v.)

ELMAS 6,5: di nuovo titolare, mette al servizio della squadra la sua intelligenza tattica. Grande lavoro di equilibrio e di collante tra i reparti. Certezza (dal 50′ LANG 6: non crea tanto ma dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di importante mettendo pressione ala difesa di casa. Volenteroso)