Cremonese – Napoli: 0-2. Doppio Hojlund fa felice Conte, azzurri padroni a Cremona

Il Napoli batte la Cremonese per 2 reti a 0 grazie alla doppietta di Hojlund, che al 13° ed al 45°+1° del primo tempo, si avventa su due palloni vaganti in area e li piazza alle spalle di Audero.

Partita a senso unico, con gli azzurri dominanti in lungo e largo per tutti e 96 minuti. Devastante Rasmus Hojlund che, oltre ai gol, tiene in apprensione per tutta la gara la difesa grigiorossa.

Con la vittoria odierna il Napoli si riporta ad un punto dal Milan, in attesa della sfida tra Atalanta ed Inter di questa sera.

Tabellino

Cremonese – Napoli: 0-2 (pt 0-2)

CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (82′ Floriani Mussolini) Barbieri (60′ Johnsen), Payero, Grassi (77′ Bondo), Zerbin (77′ Bonazzoli), Pezzella; Sanabria (60′ Moumbagna), Vardy. All. Nicola.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (88′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (46′ Gutierrez) Neres (73′ Buongiorno), Hojlund (88′ Lucca), Elmas (51′ Noa Lang). All. Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 13′ Hojlund, 46′ Hojlund

Note: ammoniti Juan Jesus, McTominay, Barbieri

Queste le parole dei protagonisti al termine della gara riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta il successo e stia anche un bilancio del 2025:

“E’ stato un anno fantastico per noi e per i tifosi. Lo scudetto e la Supercoppa sono un traguardo bellissimo e poi conquistarlo a Napoli è speciale”

“Ho ancora in testa i festeggiamenti per lo scudetto e devo dire che con questi tifosi al fianco ogni successo vale tantissimo e ti resta dentro. Questo mi rende orgoglioso e spero che si possa proseguire così anche in futuro”

“Sono l’allenatore di un grande Club e di un gruppo di calciatori forti e coraggiosi anche dal punto di vista dei valori umani. Vogliamo onorare il tricolore sulle maglie ma anche crescere sia come squadra che come Società”

“Aspettiamo che rientrino anche gli infortunati per poter esprimere a pieno la nostra potenzialità nel 2026, essendo comunque consapevoli di aver raggiunto traguardi straordinari”

Rasmus Hojlund racconta la sua gioia:

“E’ bellissimo segnare una doppietta ed è ancora più importante quando i gol servono a vincere le partite”

“Oggi è stata una grande prestazione della squadra. Sono tre punti fondamentali per chiudere bene questo anno e per la classifica”

“Se sto rendendo così bene è merito dei miei compagni. Gioco con dei campioni al fianco. Abbiamo un gruppo forte e questo mi rende ancora più felice”

Giovanni Di Lorenzo analizza l’anno azzurro:

“Volevamo fortemente un successo in trasferta per chiudere anche un 2025 meraviglioso che resterà nella storia”

“Certamente siamo stati bravi a rialzarci dopo Udine e il successo della Supercoppa ci ha dato ulteriore carica emotiva. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada per cercare di raggiungere altri obiettivi prestigiosi”

foto sscnapoli.it