Covid-19 – Usa, #Italystaystrong supera i 500.000 dollari

Seicento donazioni, per un totale di oltre 500.000 dollari. Sono i numeri della campagna di raccolta fondi #Italystaystrong lanciata dall’Ambasciata d’Italia a Washington e da Italian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF) per il sostegno all’Italia nella lotta contro il Covid-19.

Alla raccolta fondi, che è stata sostenuta da un’intensa azione di promozione della rete diplomatico-consolare negli USA, hanno aderito studenti, ricercatori, membri della collettività e rappresentanti delle comunità italo-americane, imprese e esponenti di spicco della Silicon Valley. I fondi saranno divisi in parti uguali tra l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, l’Ospedale Sacco di Milano e l’Ospedale Cotugno di Napoli, che nel corso della pandemia in Italia hanno svolto un ruolo centrale sia per gestire l’emergenza che sul fronte della ricerca. I fondi saranno poi destinati a progetti specifici dedicati alla ricerca sulle malattie infettive con focus sul Covid-19, nell’ambito della profonda e rilevante collaborazione bilaterale in ambito scientifico.

“Il sostegno americano è arrivato puntuale, come tante altre volte nella storia del nostro Paese – ha detto l’ambasciatore Armando Varricchio – Anche quando il numero di persone colpite dal Covid continuava ad aumentare negli Stati Uniti, l’America ha teso una mano all’Italia. Non lo dimenticheremo”. “Sono sicura di interpretare il pensiero di tutti noi di ISSNAF nel dire che l’impegno in questa campagna ci ha fatto sentire ancora di più quanto siano forti i nostri legami con l’Italia, così come quelli tra le comunità scientifiche sulle due sponde dell’Atlantico. Siamo lieti di essere stati di aiuto”, ha commentato la professoressa Cinzia Zuffada, presidente di ISSNAF.