Costiera Sorrentina – Carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorni

Arrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina.

Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. L’uomo aveva tentato di rubare un monopattino elettrico di una donna. Viene arrestato dalla polizia municipale e dai carabinieri per poi affrontare il processo la mattina seguente.

Arresto convalidato, nessuna misura applicata.

Passa qualche ora, sono le 16:30 e a Meta di Sorrento avviene il nuovo arresto.

Il 31enne viene sorpreso dai carabinieri di Piano dopo aver appena rubato una ebike di una 55enne del posto.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale per la convalida.