Coronavirus, Raia (Pd): “Chiesti 72 respiratori per le strutture ospedaliere ricadenti nell’Asl Napoli 3 Sud”

“Di concerto con la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud, è stato ufficialmente richiesto alla task force regionale di concedere, immediatamente, 72 respiratori per realizzare altrettanti posti letto di terapia sub-intensiva in tutti i presidi ospedalieri afferenti l’azienda sanitaria”.

È quanto afferma la consigliera regionale del Pd, Loredana Raia, in costante contatto con i vertici sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud per monitotare costantemente gli effetti dell’emergenza Coronavirus. “In particolare – aggiunge – è stata avanzata la richiesta per l’ospedale Maresca di Torre del Greco di 16 posti letto. Come sappiamo, proprio questa città è stata messa duramente alla prova nell’ultima settimana: 10 i casi di residenti a Torre del Greco risultati positivi al Covid-19 e decine sono le persone poste in quarantena”.

“Sappiamo di essere in emergenza – conclude la consigliera regionale del Pd – Dobbiamo prepararci ad affrontarla potenziando i nostri nosocomi, rispettando le regole impartite dalle istituzioni di ogni ordine e grado. È l’ora di esercitare la responsabilità individuale e collettiva. Ci aspettano giorni difficili. Facciamo tutti il nostro dovere per tutelare le nostre famiglie, i nostri figli, la nostra città e l’intero Paese. Ne usciremo solo con il massimo rigore da parte di tutti”.