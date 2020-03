Coronavirus – Protezione civile: “50.418 i positivi, 7.423 i guariti. Decedute oggi 602 persone”

CONFERENZA STAMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 18.

Guariti 7.423. L’incremento delle persone positive è di 3.780. Il totale attuale dei positivi è di 50.418; di questi, 26.522 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. In terapia intensiva sono 3.204 pari al 6% delle persone positive. Il resto sono in ospedale in reparti ospedalieri ordinari. Purtroppo oggi ci sono stati ulteriori 602 nuovi deceduti.