Coronavirus- Nuovi arrivi dal nord, treni super affollati raggiungono le città del sud

Nuovo assalto ai treni nella notte del 14 marzo 2020 nella stazione centrale di Milano, dove in tantissimi hanno scelto di partire per ritornare nel proprio paese di origine. Le linee maggiormente ricche di passeggeri sono state quella di Milano-Siracusa-Palermo delle 20.10 e soprattutto il Milano-Lecce delle 20.50.

Come riporta la Repubblica.it, in seguito alla chiusura di voli, molte persone hanno deciso di riunirsi sull’unico mezzo accessibile e non considerare il decreto emanato dal governo che obbliga a tutti i cittadini italiani a non spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza, eccetto per motivi di lavoro o di necessità.

Ma evidentemente i controlli non sono stati sufficienti da frenare quest’altra ondata di possibili untori di coronavirus, aggravando la situazione sanitaria al sud. Non a caso il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha invitato tutti i cittadini a non raggiungere la regione poiché questa si trova in una grave situazione sanitaria: non ci sono posti a sufficienza per garantire a tutti i contagiati le giuste cure.

Questo episodio si era già verificato la scorsa settimana quando il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva dichiarato lo stato di emergenza ( zona rossa ) in tutta la Lombardia e altri regioni del nord. Ma proprio per questo divieto che molti cittadini hanno preso d’assalto nella notte le stazioni per raggiungere la propria città di origine. Una scelta che ha aggravato ed aumentato il numero di contagiati nel resto del sud, col forte rischio di trasmettere il virus ai propri famigliari, alcuni dei quali anziani.

Nonostante gli appelli da parte di ciascuno nell’invitare a tutti di restare nel proprio comune per aiutare il virus a morire e dunque a garantire più spazi negli ospedali che sono al collasso, la volontà di tornare a casa non si frena.

Una scelta che però, avrà inevitabilmente delle ripercussioni negative su tutto il territorio, aiutando il virus ad espandersi e non a frenarsi.