Coronavirus – L’Aifa autorizza la sperimentazione del farmaco per l’artrite reumatoide su 330 pazienti

“Una notizia molto importante e molto attesa: l’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, ha autorizzato la sperimentazione su 330 pazienti del tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatoide, che ha dato risultati preliminari molto incoraggianti nella cura dei pazienti affetti da coronavirus.

Una strada aperta dalla collaborazione tra l’ospedale dei Colli e il Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli con la Cina.

Una speranza e una luce in fondo al tunnel che arriva da Napoli e dalla Campania”. Lo rende noto via social il governatore della Campania Vincenzo De Luca.