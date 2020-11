Coronavirus – La Pfizer annuncia vaccino efficace al 90%, Speranza: “Notizie incoraggianti ma serve ancora tanta prudenza”

Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTechè risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della Pfizer, Albert Bourla.

“Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza.

Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”. Commenta così il ministro della salute Roberto Speranza.