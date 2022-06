Coronavirus – Dal 1° giugno stop green pass per ingresso in Italia

Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per entrare in Italia. La misura non verrà prorogata.

Lo rende noto l’Ufficio Stampa del Ministero della Salute.