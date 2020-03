Coronavirus – Aumento dei casi negli Usa, Oms: “Forse prossimo epicentro del virus”

L’85% dei casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti. Lo ha reso noto una portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha poi espresso la sua preoccupazione per il lievitare del numero di casi negli Stati Uniti. Per tale motivo la portavoce dell’Oms ha ipotizzato che gli Usa possono diventare il prossimo epicentro dell’epidemia.