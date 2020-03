Coronavirus, aggregazioni nelle città nonostante gli avvisi e i divieti

Dopo un primo momento di panico e di preoccupazione per COV-19 che ha indotto i cittadini di numerose città a precipitarsi nei supermercati per acquistare numerosi prodotti, dalla preoccupazione iniziale si è arrivati alla metabolizzazione della notizia e ad una conseguente tranquillità. Tantissimi i giovani ma anche gli adulti che nonostante le direttive del Governo centrale e gli avvisi del comune di riferimento, preferiscono uscire ed aggregarsi fuori ai bar, pizzerie, piazze per trascorrere insieme il weekend. Condizione che potrebbe aggravare ancor di più l’evoluzione del virus ma soprattutto rendere inutile la chiusura di istituti scolastici o università in quanto i ritrovi hanno comunque luogo.

Non mancano in merito i continui inviti a restare in casa ed evitare aggregazioni di massa che potrebbero portare altri casi di contagio. Il problema diventa serio soprattutto per le strutture sanitarie che, con l’aumentare dei contagi, non riescono a garantire la stessa assistenza a tutti, causa una insufficienza di materiale, inducendo medici e personale ospedaliero a scegliere tra chi ha maggiore necessità. L’obiettivo è indurre tutti i cittadini a rispettare le regole basi per aiutare a ridurre il più possibile il contagio come :

Evitare abbracci, saluti ravvicinati

Lavarsi spesso le mani

Restare a distanza di sicurezza ( 1 metro)

Evitare aggregazioni

Sono piccole regole che possono aiutare una condizione che col passare dei giorni continua ad aggravarsi.