Coronavirus – 1.994 nuovi casi in Campania

COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.994

di cui:

Positivi all’antigenico: 1.804

Positivi al molecolare: 190

Test: 13.551

di cui:

Antigenici: 9.495

Molecolari: 4.056

Deceduti: 1 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

ATTENZIONE- PER MERO ERRORE MATERIALE SUL BOLLETTINO NAZIONALE SONO STATI CONTEGGIATI PER LA CAMPANIA 13 DECEDUTI INVECE DEI 2 COMPLESSIVI. SI PREGA DI NON TENERNE CONTO.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 11

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 288

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html