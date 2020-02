Corona virus. Riunione serale per le misure di prevenzione nei comuni del vesuviano Zinno: “disinfezione e pulizia straordinarie, anche se nn vi é alcun caso”.

Corona virus. Riunione serale per le misure di prevenzione nei comuni del vesuviano

Zinno: “disinfezione e pulizia straordinarie, anche se nn vi é alcun caso”.

San Giorgio a Cremano, 23 febbraio 2020 – E’ finita poco fa la riunione del Centro Operativo Comunale che ho convocato per fare un punto, insieme all’assessore Ciro Sarno, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell’Ente, sulle azioni di prevenzione da mettere in campo per evitare qualsiasi possibilità di diffusione del Coronavirus lavorando sull’informazione. Anche se non ci sono casi segnalati sul nostro territorio abbiamo deciso:

1. Tra domani e dopodomani, data l’interruzione delle attività scolastiche legata al Carnevale, effettueremo, concordi i dirigenti scolastici, una pulizia straordinaria a carico dell’Ente per tranquillizzare i cittadini che hanno preoccupazioni sui luoghi in cui studiano i nostri bambini.

2. Da domani la società Buttol interverrà con lavaggio stradale e dei marciapiedi in maniera più intensa.

3. I dipendenti comunali riceveranno linee guida specifiche rispetto alle modalità di lavoro e alla gestione di casi particolari, avendo cura di non creare alcun allarme tra la popolazione.

4. Io e gli altri sindaci dell’area vesuviana domani dirameremo un indirizzo generale e ordinanza per i cittadini che rientrino da zone ritenute “a rischio”.

5. Affiggeremo manifesti e faremo partire telefonate preregistrate per spiegare le corrette norme igieniche da seguire.

6. Siamo in contatto con l’Asl e i medici di base ed invitiamo i cittadini a non affollare gli studi medici e segnalare casi particolari, senza creare psicosi ed evitare possibilità di trasmissioni di infezione.