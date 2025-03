Corea del Sud – Motociclista sprofonda e scompare in una voragine profonda 20 metri: trovato morto 18 ore dopo

Un motociclista di 33 anni, finito in una gigantesca voragine nella capitale sudcoreana Seul è stato trovato morto dopo 18 ore di ricerche. Le scioccanti immagini del tragico incidente sono state catturate dalla telecamera di bordo. La dolina, larga circa 20 metri e profonda 20 metri, si è formata lunedì pomeriggio 24 marzo 2025 in un incrocio nel distretto di Myeongil-dong, nella parte orientale di Seul. Il motociclista è scomparso in profondità nella buca. Anche un automobilista ha rischiato di cadere nella buca con la sua auto, ma è riuscito a restare sulla strada all’ultimo minuto. Il motociclista trentatreenne è stato ritrovato solo dopo una ricerca durata quasi 24 ore. Prima che il corpo venisse recuperato, è stata trovata la sua motocicletta e il suo telefono cellulare. Subito dopo la formazione della voragine, il foro si è riempita di acqua proveniente da tubi rotti della condotta fognaria. Nella grande operazione sono stati impiegati diversi escavatori. Sono in corso indagini per scoprire la causa della voragine. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è recato sul posto e ha ordinato alle autorità di accertare la causa