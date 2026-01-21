Copenaghen- Napoli: 1-1. Pareggio degli azzurri in Danimarca

Il Napoli pareggia a Copenaghen nella penultima giornata della prima fase di Champions League. Gli azzurri passano sul finire di primo tempo con uno stacco vincente di McTominay. Nella ripresa arriva il pareggio dei danesi con un calcio di rigore di Larsson. Finisce 1-1.

Antonio Conte commenta così il match:

“C’è delusione perchè la partita si era messa nelle migliori condizioni per fare uno step decisivo in avanti. Oggi non ci sono attenuanti plausibili, queste sono gare che bisogna vincere e portare a casa perchè era in nostro totale controllo”

“Questo è un discorso che va fatto al netto di stanchezza o assenze, oggi dobbiamo fare un grandissimo mea culpa tutti quanti e c’è poco da parlare. Siamo arrabbiati con noi stessi perchè abbiamo sprecato una occasione enorme per qualificarci ai play off”

“Adesso bisogna lavorare e ripartire per cancellare questa amarezza e non rovinare il nostro cammino in Champions”

Scott McTominay ha segnato il gol che ha aperto la sfida:

“Abbiamo disputato una partita sempre al comando, purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti ma la prestazione nella prima parte è stata buona”

“Dobbiamo capire quali errori abbiamo commesso perchè era una gara che avevamo in pugno e non è comprensibile non essere riusciti a segnare ancora. Adesso dobbiamo dare il massimo nell’ultima giornata contro il Chelsea e anche se abbiamo vari infortuni possiamo passare il turno”

Giovanni Di Lorenzo esprime il proprio rammarico:

“Peccato perchè eravamo passati in vantaggio, avevamo fatto la cosa più difficile che era quello di segnare per primi. Poi però abbiamo sbagliato l’approccio nel secondo tempo”

“Riuscire a vincere questa gara era fondamentale e ci dispiace molto ci sia sfuggita di mano. Adesso dobbiamo analizzare bene quello che non è andato e dobbiamo giocarci tutte le nostre possibilità nell’ultima giornata”

COPENHAGEN : Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling (81′ Garananga) Achouri (63′ Larsson), Delaney, Madsen (81′ Claesson), Elyounoussi; Dadason (37′ Hatzidiakos), Cornelius (63′ Clen). All. Jacob Neestrup.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez (75′ Ambrosino), Lobotka, McTominay, Spinazzola (63′ Olivera) Vergara (63′ Noa Lang), Elmas (80′ Lucca) Hojlund. All. Antonio Conte.

Arbitro: Peljto (Bosnia)

Marcatori: 39′ McTominay, 72′ Larsson rig.

Note: espulso al 35′ Delaney. Ammoniti Di Lorenzo, Hojlund, Eyounoussi

