Controlli nell’area metropolitana di Napoli: il bilancio

Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

In totale sono state controllate 14.916 persone, di cui 413sanzionate, 926 esercizi commerciali di cui 55 sanzionati mentre per 11 è stata disposta la chiusura. Sono state impiegate 3958unità di personale.

In particolare, nel Comune di Pompei sono state controllate 93 persone, di cui 8 con precedenti di polizia e 11 sottoposte agli arresti domiciliari, 12 sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19, e una, sorpresa fuori dalla propria regione di residenza senza giustificato motivo, è stata arrestata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nel Comune di Castellammare di Stabia sono state identificate 96 persone , controllati 60 veicoli di cui uno sequestrato e comminate 96 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono stati altresì comminati provvedimenti di chiusura ad un bar, sanzionando il proprietario ed un dipendente, nonchè ad un’autocarrozzeria, sanzionando 2 persone.

Nel quartiere napoletano del Vasto è stata denunciata una persona per esercizio abusivo della professione di estetista e denunciata una cliente per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Nel quartiere Mercato sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi ai quali è stato comminato altresì ordine di allontanamento.

Nel quartiere di Chiaia sono state denunciate 5 persone per inottemperanza alla normativa sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in quanto sorpresi nel corso di una festa ed altre 18 persone sono state sanzionate nel quartiere Posillipo per lo stesso motivo, mentre nell’area dei Decumani sono stati emessi provvedimenti di DASPO per 7 persone.