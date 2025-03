Controlli della Polizia tra Napoli, Giugliano e Pozzuoli: il bilancio

Controlli a Giugliano in Campania.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e Metropolitana, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo in prossimità di un campo rom nei pressi di via Carrafiello a Giugliano in Campania dove hanno identificato 45 persone, controllato 21 veicoli, di cui 14 sottoposti a sequestro e contestato 25 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e per mancato possesso dei documenti di circolazione.

Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 149 persone, di cui 45 con precedenti di polizia e controllato 72 veicoli.

Infine, gli operatori hanno, altresì, controllato 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Piazza Municipio: sorpreso un minore in possesso di un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Municipio hanno controllato due giovani a bordo di uno scooter, il cui passeggero è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 22 cm.

Pertanto, il minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre il coltello è stato sequestrato.