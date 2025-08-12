Controlli alle attività commerciali, denunciati 3 titolari di attività di noleggio e vendita auto

La Polizia di Stato di Napoli, nel corso del mese di luglio, ha proceduto al controllo di diverse attività commerciali e alla denuncia 3 titolari di attività di noleggio e vendita auto.

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dei reati di ricettazione di veicoli, ha effettuato numerosi controlli presso le attività commerciali di compravendita e noleggio di auto presenti nel territorio del Comune di Nola.

Gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 2 persone, un 50enne e un 30enne, rispettivamente titolari di due diverse società, per la violazione delle “prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità finalizzate a contrastare reati in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata”.

Agli stessi sono state, inoltre, comminate sanzioni per un importo di circa 8.000 euro per esercizio abusivo delle attività commerciali.

Ulteriori controlli estesi ad altre attività presenti nei comuni limitrofi hanno portato alla denuncia di un 23enne, titolare di una società avente stessa natura sociale con sede nel comune di Afragola, per la violazione delle stesse disposizioni.

L’attività si inserisce nel più ampio contesto dei controlli della Polizia Stradale finalizzati a reprimere il traffico illecito di veicoli contraffatti e l’utilizzo improprio di autovetture che, una volta noleggiate, vengono utilizzate per commettere reati predatori in danno di numerosi utenti della strada.