Contro la Repubblica Ceca l’ultimo test ufficiale prima dell’Europeo. Mancini: “Un avversario tecnicamente valido”

Giornata di vigilia a Coverciano: il giorno prima del nuovo test di avvicinamento a Uefa Euro 2020 (domani a Bologna contro la Repubblica Ceca, calcio d’inizio alle 20,45 e diretta tv su Rai 1) il Ct Roberto Mancini ed Emerson Palmieri hanno incontrato la stampa accreditata nel Media Centre del Centro Tecnico Federale.

“La sfida di domani – ha subito sottolineato il commissario tecnico – sarà un buon test, perché i Cechi formano una squadra tecnicamente valida, che sviluppa un gioco offensivo. Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo, Spinazzola ed Emerson molto probabilmente si alterneranno sull’out di sinistra della difesa a quattro, così come in attacco, sulla destra, si avvicenderanno Chiesa e Berardi.

A centrocampo abbiamo recuperato Sensi mentre non rischieremo Pellegrini, anche se è guarito; decideremo insieme, invece, se far riposare Jorginho. Verratti non è ancora a disposizione, anche se sta facendo passi da gigante e lo valuteremo tra una settimana.

Mancano ancora troppi giorni, ma l’undici che scenderà in campo domani dal primo minuto potrebbe assomigliare alla formazione titolare dell’11 giugno contro la Turchia.

Domani inizierà al centro dell’attacco uno tra Immobile e Belotti: sono due attaccanti che si assomigliano per le caratteristiche che hanno, e proprio per questo, a meno che la partita non imponga un forcing finale, faticherebbero a giocare insieme. Considerando anche Raspadori, che ha caratteristiche tecniche straordinarie e differenti rispetto agli altri due, abbiamo tre centravanti: sperando di arrivare il più lontano possibile, ci sarà bisogno di tutti durante l’Europeo”.

Quindi un pensiero per gli Azzurrini della Nazionale Under 21, eliminati soltanto ai supplementari dal Portogallo al termine di una partita vibrante ai quarti di finale degli Europei di categoria: “Al di là della sconfitta, voglio fare loro i miei più sinceri complimenti, perché hanno fatto una grande partita contro un avversario davvero forte”.

Chi dovrebbe quindi scendere in campo domani sera contro la Repubblica Ceca, anche se non per tutta la durata della sfida, sarà Emerson Palmieri, fresco vincitore della Champions League con il suo Chelsea insieme al compagno di club e di Nazionale, Jorginho: “Siamo contenti di aver trionfato in Europa con il nostro club – afferma il laterale difensivo dei Blues – ma da martedì, quando siamo arrivati qui a Coverciano, abbiamo resettato tutto ciò che abbiamo fatto con il Chelsea: adesso il nostro obiettivo è essere protagonisti all’Europeo.

Domani contro la Repubblica Ceca sarà un test impegnativo e noi desideriamo proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi due anni. Abbiamo costruito una mentalità vincente e dobbiamo continuare a lavorare così, sodo e con umiltà: solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi”.

L’elenco ufficiale dei convocati alla fase finale dell’Europeo con i numeri di maglia

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il programma

Venerdì 4 giugno

Ore 20.45 – Amichevole Italia-Repubblica Ceca allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna

Sabato 5 giugno

Ore 11 – gara di allenamento Nazionale-Nazionale Under 20

Domenica 6 giugno

Entro le ore 22 raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Lunedì 7 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Martedì 8 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Mercoledì 9 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Giovedì 10 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 17.45 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso lo Stadio Olimpico di Roma

*Ore 18.30 – Allenamento presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)

Venerdì 11 giugno

*Ore 11 – Allenamento presso il C.S. ‘Giulio Onesti’ (chiuso)

Ore 21 – Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

Sabato 12 giugno

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Domenica 13 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Lunedì 14 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Martedì 15 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 16.45 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso Hotel Parco dei Principi

*Ore 19.15 – Allenamento presso il C.S ‘Giulio Onesti’ (aperto ai media i primi 15’)

Mercoledì 16 giugno

Ore 21 – Italia-Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

Giovedì 17 giugno

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Venerdì 18 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Sabato 19 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 17.15 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso l’Hotel parco dei Principi

*Ore 18.30 – Allenamento presso il C.S. ‘Giulio Onesti’

Domenica 20 giugno

Ore 18 – Italia-Galles allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

N.B. Gli orari possono essere soggetti a variazioni

*le immagini saranno prodotte e distribuite dalla FIGC

**l’accesso in sala sarà limitato ad un ridotto numero di media

Fonte Figc.it