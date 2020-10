Conte: “Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di vantaggio” per tutte le aziende del Sud”

“Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di vantaggio” per tutte le aziende del Sud.

Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno potranno contare su un taglio del 30% del costo lavoro per tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni.

È una misura che abbiamo introdotto anche grazie all’impegno del Ministro Peppe Provenzano che interviene in maniera concreta a favorire le aree produttive del Paese che avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ridurre carenze infrastrutturali e rispondere più efficacemente alla crisi generata dalla pandemia. Vogliamo rendere questa boccata di ossigeno stabile e duratura in modo da favorire la ripartenza e il rilancio produttivo del Sud.

Un Sud più solido e competitivo renderà più forte l’Italia intera”.

Così via social il premier Giuseppe Conte.