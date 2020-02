Consiglio Regionale, Daniele (Pd): “Approvata oggi la legge sul gioco d’azzardo”.

“Nel Consiglio Regionale odierno è stata approvata la Proposta di Legge “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, risultato di un grandissimo lavoro corale nato dagli incontri con le associazioni del territorio e voluto trasversalmente da tutte le forze politiche presenti in consiglio”. A dichiararlo il consigliere regionale Gianluca Daniele, che prosegue: “I testi iniziali sono stati unificati nel testo approvato oggi, che ha una forte valenza sociale e porta un mio sostanziale contributo, rispetto alla prevenzione, attraverso l’ottimizzazione dell’attuale rete di offerta dei giochi tramite apparecchi da intrattenimento, alla tutela dei minori, alla formazione degli operatori di gioco organizzati dalle ASL per mezzo di personale appositamente destinato, alla limitazione delle nuove aperture di sale giochi e centri, il tutto con particolare attenzione alla salvaguardia dei lavoratori del settore. Credo – conclude Daniele – che il lavoro svolto con questo testo di legge sia stato importante e grazie al lavoro del Consiglio e della Giunta la Regione Campania si è finalmente dotata di una legge importante per tutti i cittadini che subiscono, direttamente o indirettamente, i danni causati dalle patologie legaste al gioco d’azzardo”.