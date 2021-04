Boscotrecase – Nuova rete fognaria in via Carlo Alberto

Prosegue la sinergia tra GORI e Amministrazione Comunale per il completamento della rete fognaria sull’intero territorio di Boscotrecase: sono iniziati nei giorni scorsi, infatti, i lavori in via Carlo Alberto, una delle arterie più importanti della cittadina situata ai piedi del Vesuvio. L’intervento, nell’ambito del quale GORI provvede alla fornitura e posa in opera dei materiali, comprende anche il rifacimento del manto stradale, e fa parte del secondo lotto dei lavori cominciati a luglio 2020, a seguito di una prima tranche di opere che ha consentito la messa in esercizio della rete fognaria in via Nino Bixio, via Desiderio e via Puccillo, e il collettamento dei relativi reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno.

“Grazie a quest’intervento diamo seguito ad un progetto di più ampio respiro che sta coinvolgendo non solo il territorio di Boscotrecase ma anche le città di Torre del Greco e Torre Annunziata, insieme alla gran parte dei comuni che ricadono nel comprensorio depurativo di Foce Sarno – sottolinea l’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati – Il nostro obiettivo è quello di contribuire progressivamente alla risoluzione di una serie di criticità ambientali ed al risanamento delle acque che bagnano l’intero golfo di Napoli, attraverso il completamento delle reti fognarie di tutti i comuni del bacinoidrografico del fiume Sarno ed il collettamento dei reflui agli impianti di depurazione”.

Dopo via Carlo Alberto, gli interventi interesseranno anche via Prolungamento Calabrese e via Rivo Carotenuto, al fine di restituire il collegamento alla rete fognaria anche ai cittadini di queste due arterie, oltre ad un maggiore decoro urbano e ad un miglioramento della viabilità.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo in stretta collaborazione con GORI. Finalmente, i cittadini di Boscotrecase vedranno realizzata un’opera attesa da anni. Con i lavori in via Carlo Alberto prima, e successivamente con gli interventi in via Prolungamento Calabrese e via Rivo Carotenuto, proseguiremo il completamento della rete fognaria. Abbiamo mantenuto un’altra promessa” il commento del Sindaco, Pietro Carotenuto.

“La proficua interlocuzione con GORI ci ha consentito di conseguire diversi obiettivi importanti, tra cui l’apertura dello Sportello Amico e la risoluzione dei problemi di bassa pressione in alcune zone del territorio. Con l’intervento in via Carlo Alberto proseguirà inoltre la grande campagna informativa che invita i cittadini ad allacciarsi regolarmente alla rete fognaria, nel rispetto dell’ambiente e delle leggi vigenti. Siamo sulla strada giusta” conclude il Consigliere Comunale delegato ai Rapporti con GORI, Aniello Solimeno.