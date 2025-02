Como – Napoli 2-1, le pagelle: Rrahmani da horror, Lukaku evanescente. Bene Billing e Raspadori

MERET 6: Spiazzato dal retro passaggio errato di Rrahmani, non può nulla sul gol di Diao. Tradito

DI LORENZO 5: nella difesa a tre non riesce a dare il suo solito contributo. In grossa difficoltà con Nico Paz. Sacrificato

RRAHMANI 4: combina la frittata che porta in vantaggio il Como. Posizionato male anche nell’azione del secondo gol lariano. Horror

BUONGIORNO 6: non ha colpe individuali sulle reti subite, prova a tenere in piedi la baracca. Abbandonato

POLITANO 5,5: chiamato ad un gran lavoro in entrambe le fasi di gioco, non si rende praticamente mai pericoloso. Abulico (Dal 79’ NGONGE s.v.)

BILLING 6,5: esordisce con personalità. Appare vivace, si rende pericoloso su calcio piazzato. Sorpresa (Dal 60’ ANGUISSA 5,5: preservato perché diffidato, non entra bene in partita. Opaco)

LOBOTKA 5,5: da un pallone recuperato da lui nasce il gol di Raspadori. Sbaglia troppo per i suoi standard, soffre la pressione e l’intensità avversaria. Stralunato (Dall’84′ OKAFOR 6 s.v.)

MCTOMINAY 6: si sbatte in mediana provando sempre ad inserirsi. Chiama Butez al grande intervento. Attivo

SPINAZZOLA 5,5: al rientro dopo l’infortunio fatica a tenere alti i ritmi. Finisce in riserva. Spremuto

RASPADORI 6,5: timbra di nuovo il cartellino confermandosi a suo agio da seconda punta. Dopo il gol poi viene poco supportato dai compagni. Risorsa

LUKAKU 5: arrivano pochi palloni ma si muove poco e male. Comincia ad essere preoccupante la sua scarsa presenza in zona gol. Evanescente (Dal 60’ SIMEONE 5,5: non fa meglio di Lukaku, lotta ma non incide. Frenato)