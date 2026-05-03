Como- Napoli: 0-0. Pareggio che sa di qualificazione Champions per Conte

Finisce 0-0 l’anticipo tra Como e Napoli. Con questo pareggio gli azzurri consolidano il secondo posto e mettono una serie ipoteca alla qualificazione Champions del prossimo anno. Partita dai 2 volti con un primo tempo che visto una leggera prevalenza dei lariani (miracolosi Rrhamani e Milinkovic Savic) ed una ripresa di marca azzurra, con Mc Tominay e Politano (palo) vicini alla rete vittoria.

Conte schiera l’11 reduce dalla vittoria contro la Cremonese, con la sola eccezione di Beukema per l’indisponibile Olivera. Formazione tipo per Fabregas. Ne viene fuori una partita molto tattica.

Pareggio giusto che consente al Napoli di proteggere l’obiettivo di fine stagione (2° posto) ma che allontana il Como dal sogno Champions.

Tabellino

Como- Napoli: 0-0

COMO: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle (81′ Moreno) Perrone, Da Cunha (86′ Sergi Roberto) Diao (86′ Vojvoda), Nico Paz, Baturina (81′ Rodriguez), Douvikas (81′ Morata). All. Fabregas

NAPOLI; Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (80′ Spinazzola), Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne (60′ Anguissa), Alisson; Hojlund. All. Conte

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti Politano, Ramon

Queste le dichiarazioni post-gara rilasciate dai protagonisti azzurri e riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento di Antonio Conte:

“E’ stata una buonissima prestazione contro una squadra di livello alto. Ci giocavamo tanto sia noi che loro, alla fine è uscito un pareggio che ritengo giusto”

“Io ritengo questo punto un passo avanti verso il nostro cammino. E’ stata una partita giocata a viso aperto, entrambe le squadre volevano vincere e credo che sia stata una sfida molto ben giocata”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, dobbiamo proseguire con questa determinazione per conquistare un posto Champions più in alto sarà possibile”

Sam Beukema analizza la gara:

“Aver chiuso il match senza subire gol è un fatto molto positivo. Certamente avremmo voluto vincere, abbiamo cercato in tutti i modi di andare a rete, ma va anche riconosciuto il valore del Como”

“Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione e del punto perchè è importate per proseguire sulla nostra strada e arrivare all’obiettivo della zona Champions”