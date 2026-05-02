MILINKOVIC SAVIC 6: aggirato da Douvikas che poi viene murato sulla linea. Bene su Baturina, si fa trovare pronto. Certezza
BEUKEMA 6,5: concede poco, qualche piccola sbavatura in costruzione ma nel complesso tiene bene. Solido
RRAHMANI 7: vale come un gol il salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Douvikas. Guida con autorità la difesa. Gigante (dall’80’ SPINAZZOLA s.v.)
BUONGIORNO 6,5: ci mette fisico e centimetri, Diao gli crea apprensione ma non sfigura. Efficace
POLITANO 6,5: si dà molto da fare, soprattutto nella ripresa. Colpisce il palo con un grandissimo tiro a giro. Meritava il gol. Illuminante
LOBOTKA 5,5: soffre molto il dinamismo e il pressing dei centrocampisti lariani. Non il solito metronomo. Oscurato
MCTOMINAY 6,5: alza i giri nel motore quando viene riportato sulla trequarti. Diverse incursioni pericolose, vicino al gol nel finale. Velenoso
GUTIERREZ 6: non spinge molto limitandosi a compiti più difensivi. Bella l’imbucata per McTominay che sfiora il gol. Diligente
DE BRUYNE 5: praticamente mai in partita. Tocca pochi palloni, soffre i ritmi alti imposti dal Como. Impalpabile (dal 60′ ANGUISSA 6: garantisce maggiore fisicità in mediana, non è al top ma permette a McTominay di sganciarsi in avanti. Argine)
ALISSON SANTOS 6,5: quando viene innescato crea sempre scompiglio. Anche se non conclude in porta tiene sotto scacco la retroguardia di casa. Imprendibile
HOJLUND 5,5: lavora tanti palloni spalle alla porta ma fatica a dialogare con i compagni. Raramente pericoloso, poche volte trova la profondità. Sterile
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