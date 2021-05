Come trovare piattaforme exchange che presentino le tariffe più basse per le operazioni di trading con BTC

Se hai intenzione di acquistare Bitcoin o altre criptovalute online, hai bisogno di far questo tramite un convertitore crypto. Sebbene ce ne siano molti, è importate cercare convertitori crypto che presentino tariffe di trading basse. Il presente articolo discute i differenti tipi di convertitori crypto ed altre funzionalità.

I costi per le transazioni BTC svettano di nuovo

Verso la fine del gennaio 2021, le commissioni per le transazioni Bitcoin hanno raggiunto il loro culmine nell’arco degli ultimi tre anni. Questo fatto spesso indica che è in atto un aumento di richiesta per Bitcoin. A sua volta, tale indicazione implica un aumento della quotazione. Di norma, le transazioni che comportano commissioni più elevate hanno maggiore priorità e vengono elaborate più rapidamente.

Commissioni di interscambio

I costi di conversione non sono gli stessi per tutti i convertitori crypto. Ogni convertitore crypto imposta indipendentemente le proprie commissioni di transazione per le operazioni trading. La commissione può essere elaborata sia per l’acquirente (taker) che per il creatore degli ordini limite (maker). Nel caso di transazioni BTC P2P, il taker non paga nulla.

Le commissioni imposte dai convertitori crypto variano e dipendono principalmente dalla strategia di business perseguita da ciascuno di tali convertitori. Queste commissioni possono includere commissioni marginali di trading oppure commissioni di prelievo. Le commissioni possono essere determinate anche dagli importi dei BTC operati in trade.

Dove operare in trade il BTC alle commissioni più basse.

Nell’operare in trade il BTC alle commissioni più basse, ci sono diversi fattori da considerare.

Hai bisogno di trovare un convertitore crypto che corrisponda alle tue necessità. Fortunatamente, non è poi così difficile cercare di trovare un convertitore crypto che abbia commissioni basse. Tuttavia, dovresti fare attenzione, poiché alcune piattaforme dissimulano le loro strutture di commissione e cercano di ingannare gli utenti con prezzi ridotti e raddoppiando alcune strutture.

Confronta, in quanto fattori importanti, le politiche sulle commissioni, sull’uso dei ribassi, sui prelievi/depositi, sui maker/taker seguite dai convertitori crypto.

Altre funzionalità da prendere in considerazione

Restrizioni e posizione geografica: la tua posizione geografica potrebbe determinare limitazioni all’uso di un convertitore crypto. Alcuni servizi non sono attivi in determinati paesi, mentre ci sono nazioni in cui il trading non è neppure lecito. Assicurati di scegliere un convertitore che operi nel tuo paese e che tu possa fare trade in maniera legale.

Assistenza, anonimità e sicurezza: tutti e tre i fattori menzionati sono importanti al momento di scegliere un convertitore crypto. Sei tenuto ad appurare che i servizi dei convertitori siano sicuri e che tu possa operare in trade in maniera anonima. Inoltre, potresti aver bisogno di contattare l’assistenza clienti, per cui assicurati che tale servizio sia effettivamente disponibile.

Facilità d’uso ed Interfaccia d’utenza: il convertitore dovrebbe avere un’interfaccia d’utenza con cui relazionarti e che trovi facile da usare. Tale semplicità rende l’esperienza trade più chiara.

Volume e liquidità: Un vasto volume di operazioni trading indica la liquidità del convertitore e la sua capacità di rispondere in qualsiasi istante alle necessità dell’utente (siano esse considerevoli o degne di poca nota). Si tratta di un fattore importante da considerare.

Come ottenere Bitcoin su Godex

Seleziona la coppia valutaria.

Immetti l’indirizzo del portafoglio.

Attendi che le operazioni di deposito vengano concluse.

Convalida la conversione crypto.

Tocco finale

Le piattaforme trading variano molto tra loro sulla base degli importi impiegati dagli utenti. Nello scegliere un convertitore crypto, le preoccupazioni maggiori consistono nei volumi del trade, nella sicurezza e nella posizione geografica.

Su una piattaforma affidabile come Godex, il processo di conversione crypto richiede solo pochi minuti.