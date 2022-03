Colombia – Turista italiano ucciso da uno squalo

Un turista italiano è morto in Colombia per le ferite riportate in seguito all’attacco di uno squalo mentre si trovava a bordo di una moto d’acqua. L’incidente è avvenuto nell’arcipelago colombiano di San Andrés, nel Mar dei Caraibi. Lo squalo lo ha attaccato, mentre esplorava il tratto di mare lungo la scogliera di “La Piscinita”, poco frequentata dai bagnanti quando è stato improvvisamente morso dall’animale. Lo squalo ha attaccato il 56enne abruzzese, originario di Roseto degli Abruzzi, con ferocia, infliggendogli una profonda ferita sulla gamba destra. Alcune persone, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Ricoverato in ospedale, l’uomo è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita a una gamba. L’isola di San Andrés si trova a circa 480 chilometri a nord-ovest della costa della Colombia, di fronte alla costa est del Nicaragua. Stando ai media locali, i funzionari della Entidad Coralina, società che si occupa dello sviluppo sostenibile dell’arcipelago, avrebbero preventivamente avvertito il turista di non fare il bagno in quella zona a causa dell’allerta squali.