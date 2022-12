Colombia – Esplode serbatoio di carburante, morto vigile del fuoco

Un serbatoio di stoccaggio di carburante per auto e aereo si è incendiato ed è esploso la notte scorsa in Colombia, nella città di Barranquilla. Nell’incendio è deceduto uno dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Il vice comandante dei vigili del fuoco di Barranquilla ha reso noto che per il momento è impossibile estinguere le fiamme, per cui bisognerà attendere che il contenuto del serbatoio bruci completamente. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a restare in casa.