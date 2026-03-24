Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Colombia – Aereo militare con a bordo 110 soldati si schianta poco dopo il decollo

Un aereo militare Hercules che trasportava 110 soldati colombiani è precipitato poco dopo il decollo lunedì 23 marzo 2026. Le autorità hanno confermato che 20 persone sono state ritrovate in seguito all’incidente nella regione di Putumayo e che le operazioni di soccorso sono tuttora in corso sul luogo dell’incidente. Un filmato drammatico, diffuso sui social media, mostra un’enorme colonna di fumo grigio scuro che si innalza nel cielo, mentre testimoni sconvolti si precipitano sul luogo dell’incidente. I testimoni oculari hanno riferito che lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo il decollo e che l’aereo era probabilmente in rotta da Puerto Leguizamo a Puerto Asis, in Colombia. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine e il numero delle vittime non è stato ancora determinato. Il colonnello Zambrano della polizia di Putumayo ha dichiarato a El Tiempo che i feriti vengono trasportati nelle strutture mediche. Ha affermato: “Ci sono diversi feriti; vengono evacuati al centro sanitario. “Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle persone colpite e, per rispetto del loro dolore, esorto tutti ad evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali.” Il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha dichiarato che “tutti i protocolli” per assistere le persone a bordo e le loro famiglie sono stati “attivati” e ha espresso le sue “più sentite condoglianze”. Sono in corso le operazioni di soccorso e di emergenza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” mentre i dettagli sulle vittime rimangono incompleti al momento. I rapporti iniziali identificano l’aereo come un C ‐130 Hercules dell’aeronautica colombiana, precipitato in una zona rurale vicino all’aeroporto; le autorità non hanno ancora rilasciato una lista completa dei passeggeri o cifre ufficiali delle vittime.