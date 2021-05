Colantonio risponde a Frulio: “Non posso raccontare, a chi può essere interessato ad acquistare la Turris, aria fritta”

Messaggio del Presidente Antonio Colantonio

al Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frulio

Caro Gaetano,

come persona ti stimo e sei sicuramente degno di rappresentare una città come la nostra. Da presidente della Turris ti devo però far notare che non posso raccontare, a chi può essere interessato ad acquistare la Turris, aria fritta. Spero che anziché continuare a constatare questo immobilismo si possano dare garanzie per iscritto di ciò che nel tuo messaggio hai accennato. Dal canto mio , sicuramente valuterò le persone in base al progetto ma ciò che mi preoccupa sono le cose che competono all’Ente, che ancora oggi, a distanza di un anno, non sono state tutte realizzate. La mancata redazione degli atti necessari all’espletamento di una gara, così come tante altre cose incompiute, che non mi va neanche di elencare ma che tu conosci sicuramente bene perche’ le hai seguite molto da vicino, non mi danno la tranquillità giusta per poter dire agli altri con certezza che saranno fatte. Quindi, in conclusione ti chiedo, se è nelle tue possibilità, di far redigere perlomeno gli atti che servono alla Turris all’iscrizione anzitempo al campionato prossimo, in modo da evitare che tutto possa ripetersi come l’anno scorso, senza perderci in chiacchiere e promesse.

Antonio Colantonio.