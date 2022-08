Classifica università – Harvard al primo posto per il ventesimo anno consecutivo, ‘La Sapienza’ unica italiana tra le top 150 al mondo

Con Harvard al primo posto per il ventesimo anno consecutivo, le università degli Stati Uniti continuano a dominare le prime posizioni della classifica di Shanghai 2022, pubblicata questo lunedì. Le università anglosassoni occupano le prime dieci posizioni: otto americane e due britanniche sono le ‘top ten’ dell’edizione 2022 di questa classifica dei migliori centri di istruzione superiore, stilata dal 2003 dalla società di consulenza indipendente Shanghai Ranking Consultancy. Harvard si posiziona al primo posto, davanti a Stanford e al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che resta al terzo posto, con la britannica Cambridge al quarto posto. Di seguito le americane Berkeley (5a posizione) e Princeton (6a) e la britannica Oxford (8a). In totale, 39 università degli Stati Uniti si collocano nelle prime 100 posizioni, dove ci sono anche 14 asiatiche e 32 europee. La classifica di Shanghai tiene conto di vari criteri, tra cui il numero di premi Nobel e di medaglie Fields -considerati il ​​Premio Nobel per la Matematica- tra dottorandi e professori, il numero di ricercatori più citati nella loro disciplina o il numero di pubblicazioni in Scienze e Natura riviste. Quest’anno sono stati esaminati più di 2.500 centri per stabilire una classifica di 1.000. Per l’Italia, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, “La Sapienza” si è confermata nelle prime posizioni tra le università italiane e nel mondo, ottenendo 5 primati unici a livello nazionale, nelle materie Mathematics, Physics, Automation&Control, Telecommunication Engineering e Aerospace Engineering. Il 2022 è stato un anno di grandi soddisfazioni per la Sapienza sotto il profilo del piazzamento nei ranking internazionali. Il 25 aprile l’Ateneo si è confermato al primo posto in Italia nella classifica internazionale del Centre for World University Rankings (Cwur) collocandosi in 113ª posizione e tra le prime 200 migliori università al mondo nel QS (Quacquarelli Simonds) World University Rankings 2023.