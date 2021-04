Classifica Lega Pro girone C. Ternana promossa in B con 4 giornate d’anticipo, la Turris cade in quel di Teramo

La prima squadra ad abbandonare la Lega Pro è la Ternana, che dopo un campionato stratosferico viene promossa con 4 giornate d’anticipo in Serie B. Altro discorso invece per la Turris, che in quel di Teramo era riuscita ad aggrapparsi ad un pari importantissimo ai fini della salvezza, ma si fa beffare nei minuti finali. Di seguito la classifica:

1) Ternana 81pt (Promossa in Serie B)

2) Avellino 63pt

3) Bari 59pt

4) Catanzaro 58pt

5) Catania 52pt

6) Juve Stabia 52pt

7) Foggia 47pt

8) Teramo 45pt

9) Palermo 42pt

10) Casertana 41pt

11) Virtus Francavilla 37pt

12) Viterbese 36pt

13) Potenza 35pt

14) TURRIS 35pt

15) Monopoli 34pt

16) Vibonese 31pt

17) Paganese 27pt

18) Bisceglie 24pt

19) Cavese 16pt

20) Trapani *escluso dal campionato