Classifica Lega Pro girone C. Riposa la Turris, ma dietro fanno pochi punti

Non fa punti la Turris questa domenica, non per una sconfitta ma causa riposo, vista l’esclusione dal campionato del Trapani. I corallini quindi hanno guardato con un occhio interessato le partite delle squadre coinvolte nella corsa salvezza, con un bilancio molto positivo. Di seguito la classifica:

1) Ternana 72pt

2) Avellino 60pt

3) Bari 53pt

4) Catanzaro 51pt

5) Juve Stabia 49pt

6) Foggia 47pt

7) Catania 46pt

8) Teramo 42pt

9) Casertana 41pt

10) Palermo 39pt

11) Viterbese 35pt

12) Monopoli 34pt

13) Virtus Francavilla 34pt

14) TURRIS 34pt

15) Potenza 31pt

16) Vibonese 28pt

17) Paganese 27pt

18) Bisceglie 24pt

19) Cavese 16pt

20) Trapani escluso dal torneo